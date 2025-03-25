Выставка фотографий из архива Совинформбюро открылась в Дубне

В университете «Дубна» начала работу уникальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе. Тыл». Экспозиция включает редкие архивные снимки из коллекции медиагруппы «Россия сегодня», являющейся преемником легендарного «Совинформбюро».

На фотографиях запечатлены простые рабочие и студенты, которые своим трудом и усилиями помогали фронту в годы Великой Отечественной войны.

«Проект фокусируется на простых людях, их жизнях, их вкладе, на том, на чем стоит понятие „освобождение“, — отметила руководитель управления образовательных и социальных проектов МИА „Россия сегодня“» Наталья Тюрина.

Выставка в Дубне получила особый акцент: организаторы постарались отразить события, схожие с теми, что происходили в наукограде во время войны. Поскольку на территории будущего города съемки были запрещены, экспозиция включает кадры из соседних областей.

Проект «Освобождение. Путь к Победе», стартовавший в 2023 году, уже охватил 30 регионов России и познакомил с историей более полумиллиона студентов и школьников. Для каждой площадки подбираются уникальные снимки, что делает каждую выставку особенной.

В день открытия студенты университета смогли посетить авторскую экскурсию, знакомясь с историческими кадрами. В ближайшие недели выставка будет доступна для всех учащихся города.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что выставка особенно важна для молодежи, ведь студенты сами стали инициаторами данного проекта.

Проект продолжит свою работу в университете «Дубна» в течение нескольких недель, позволяя каждому посетителю узнать больше о героическом прошлом страны.