Выставка фотографа Николая Андреева открылась в Серпухове

Уже семнадцать лет подряд Серпухов принимает гостей традиционного фестиваля «Андреевская осень». Культурный форум посвящен памяти фотографа Николая Андреева.

Николай Андреев, представитель старинного купеческого рода, прославился своим талантом в области пикториальной фотографии — художественного направления, стремящегося к созданию живописных образов с помощью фотографических средств.

«Его работы, отличающиеся тонким чувством композиции, светотени и глубоким лиризмом, с триумфом покоряли жюри престижных международных выставок в 1920–1930-х годах. Сам же Николай Андреев стал настоящим символом фотоискусства и гордостью родного Серпухова», — сообщили организаторы.

Ежегодно, накануне дня рождения мастера, Серпуховский историко-художественный музей открывает свои двери для всех желающих прикоснуться к творчеству. Программа фестиваля «Андреевская осень» насыщена разнообразными событиями, позволяющими гостям глубже погрузиться в мир фотографического искусства: выставки, лекции и практические мастер-классы, проводимые ведущими специалистами, раскрывают секреты мастерства и вдохновляют на создание собственных шедевров.

В этом году фестиваль собрал фотографов из Серпухова, Москвы и Обнинска, представляющих различные жанры и направления фотографии. На экспозициях фестиваля представлены работы как признанных мастеров, заслуженных членов Союза фотохудожников России, так и начинающих авторов, делающих первые шаги в искусстве фотографии.