Выставка фарфора открылась в музее князя Константина Романова в Осташеве

В музее семьи Великого Князя Константина Константиновича в Осташеве Волоколамского округа открылась выставка «Фарфоровая душа» художницы Натальи Кутновой. Она использует авторскую технику, сочетая подглазурную и надглазурную роспись.

Наталья Кутнова — член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, кавалер ордена Карла Фаберже за вклад в православное искусство. Она принимала участие в выставках в Московском Кремле, выставочном зале Гостинного двора, Гохране России, Совете Федерации, администрации президента, а также в Санкт-Петербурге — в Павловском дворце, Особняке Половцова и музее Державина.

Наталья Кутнова творит с 1989 года. Ее работы вошли в издания: «Лучшие изделия России. Декоративно-прикладное искусство 2016 года», «Лучшие художники России. Декоративно-прикладное искусство 2017 года», «Мастера мира. Новые имена 2017 года» и «Шедевры современного православного искусства России 2018 года».

Художница работала по заказу правительства Москвы для иностранных делегаций. Она занимается дизайном интерьеров и одежды, росписью стен и изделий их дерева.

Наталья Кутнова неоднократно становилась призером и победителем российских и международных выставок. Ее работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

В работах мастера сочетаются колорит, виртуозность исполнения, символизм, использование традиционных форм и жанров.

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