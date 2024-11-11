Выставка этнографических костюмов открылась в Дмитрове

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открыли выставку «Курский карагод». В экспозиции можно увидеть одежду крестьян Курской губернии конца 19 — начала 20 века.

Открытие состоялось при поддержке заместителя главы Дмитровского городского округа Ирины Костышиной. На выставке представлены экспонаты из частных коллекций Эльмиры Ахмедовой, Натальи Гайдис, Елены Филипповой, Натальи Волковой, Павла Корбанкова и собрания самого музея.

На мероприятии в честь старта выставки выступили воспитанники детской вокальной студии народной песни «Соловушка», заместитель гендиректора по научной работе Роман Сунгуров, почетный член Российской академии народного искусства, член Союза художников Наталья Гайдис, лауреат премии «Национальное достояние России» Наталья Волкова.

Посетители музея увидят в экспозиции женскую и мужскую одежду, ситцевые и шелковые платки и украшения. Выставка будет работать до 12 января следующего года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».