Выставка старинных самоваров откроется в усадьбе Знаменское-Губайлово 5 ноября

Экспозиция «Дом с самоваром. Живопись и коллекция» Екатерины Ульяновой начнет работу в главном доме усадьбы с 15:00 5 ноября. Посетители смогут увидеть предметы старины из семейной коллекции и картины художницы.

Педагог и член творческого Союза художников России Екатерина Ульянова пишет тематические натюрморты и жанровые сцены. Ее яркие работы наполнены теплом, добротой и душевностью. Вместе с супругом Алексеем, членом российского Союза коллекционеров, они собирают старинные самовары.

Выставка рассказывает историю семьи, дома традиций. На ней представлены более 70 самоваров середины XIX — начала XX веков, а также куклы-чайницы, олицетворение русской хозяйки, создающей уют и тепло в доме. Посетить экспозицию будет интересно людям самого разного возраста.

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