Выставка «Детство героя» открылась в Серебряных Прудах | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 21:45 Выставка «Детство героя» открылась в Серебряных Прудах Телеканал «360»

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Выставка «Детство героя», посвященная художнику Алексею Кившенко открылась в Серебряных Прудах. Авторами работ являются воспитанники детской школы искусств, которая носит имя известного художника.

Всего на выставке представлено свыше 50 работ. На картинах юный художников Кившенко изображен верхом на лошади, читающим книгу и занятым процессом рисования. Одна из главных работ Алексея Кившенко «Военный совет в Филях». Отметим, что это вторая выставка в рамках проекта «Детство героя». Первая посвящена маршалу Советского Союза Василию Ивановичу Чуйкову.

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Всего запланировано более 10 выставок, которые посвятят известным актерам, художникам, военным, чье детство прошло в Серебряных Прудах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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