Выставка детских рисунков прошла в Химках

19 марта в школе № 29 в Химках состоялось торжественное открытие экспозиции «Крым — мы вместе», приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Старт вернисажу дали муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Наталья Каныгина и Ирина Спирина.

«Крым испокон веков вдохновлял великих художников: Айвазовского, Куинджи, Коровина. Его невероятные пейзажи обладают особой магией. И сегодня мы видим, что эта красота вдохновила и наших ребят. У школьников получились прекрасные, искренние работы, наполненные светом и любовью к родной стране», — отметила Наталья Каныгина.

В своих рисунках юные художники передали не только красоту природы, но и глубокий смысл исторического выбора крымчан. Особое место заняли тематические открытки с символами дружбы народов и нерушимой связи Крыма с Россией.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются на передовой, отстаивая суверенитет и будущее России, нам особенно важно помнить свою историю. Воспитание патриотизма начинается с малого — с рисунка, с любви к природе, с гордости за свою страну. Эти выставки помогают детям понять, что мы — единый народ с великой судьбой», — подчеркнула Ирина Спирина.

Экспозиция будет работать до 1 апреля. Возрастное ограничение: 0+.



