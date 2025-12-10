Выставка детских рисунков «Моя Россия» открылась в Мособлдуме

В Подмосковье подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя Россия», который организовала региональная общественная приемная партии «Единая Россия». Сначала работы юных художников от семи до 14 лет отбирали в муниципалитетах, после — на областном уровне. Из 127 рисунков жюри выбрало 45 лучших.

Сегодня в Мособлдуме открылась выставка работ победителей. Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, туризму, науке, спорту и молодежной политике Линара Самединова подчеркнула, что конкурс играет важную роль в патриотическом воспитании детей.

«Цель конкурса — воспитание чувства патриотизма, развития творческого потенциала детей и привлечения внимания к основному закону Российской Федерации. На это нацелена, в том числе и работа нашего комитета, и Мособлдумы в целом», — подчеркнула она.

Участников и победителей поприветствовала депутат Госдумы и руководитель региональной приемной партии «Единая Россия» Алла Полякова. Она отметила, что юные художники старались передать в своих работах красоту природы и богатство культуры России, а жюри было непросто выбрать лучшие рисунки.

«Региональная общественная приемная партии выступила организатором конкурса, приурочив его ко Дню Конституции Российской Федерации. Так мы не только поддерживаем творческий потенциал ребят, но и напоминаем о значении главного закона государства, который гарантирует мир, стабильность и развитие для всех нас», — добавила Полякова.

Депутат также напомнила, что партия уделяет большое внимание поддержке молодежи, поскольку именно дети определяют будущее страны. На торжественной церемонии победителям вручили награды и памятные подарки. После этого для участников провели экскурсию по Мособлдуме и рассказали о работе регионального парламента.