Выставка детских рисунков ко Дню матери открылась в Лобне

Юные художники нарисовали портреты мам. Их представили на выставке вместе с личными фотографиями. Организаторы уверенны, что снимки придают уникальности рисункам, ведь так подчеркивается связь между мамами и детьми.

Отметим, 2024 год Указом президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи. В учреждениях образования, культуры и спорта в Лобне регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение статуса семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

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