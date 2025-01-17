Выставка детских работ «Зимняя сказка» открылась в Лобне

Во Дворце творчества «Планета талантов» в Лобне открылась выставка детских работ под названием «Зимняя сказка». Экспозиция объединяет творения юных художников, выполненные в самых разных техниках: от пластилинографии и валяния до масляной живописи, графики и батика.

На выставке уже побывали участники объединения «Волшебная кисть». По словам педагогов, такие экскурсии помогают детям не только оценить работы сверстников, но и вдохновиться новыми идеями, расширить кругозор и получить яркие впечатления.

Организаторы мероприятия отметили, что в дополнительном образовании нет оценок, но есть возможность продемонстрировать свои навыки и творческий потенциал. Выставка — это возможность юным творцам познакомиться с разнообразием техник выполнения творческих работ.

Посетить выставку «Зимняя сказка» можно во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» на улице Победы, 9.