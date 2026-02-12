Выставка детских работ открылась в Раменском

В Раменском муниципальном округе начала работу экспозиция, посвященная старинной русской графике. Посетители дворца культуры «Сатурн» смогут познакомиться с историей лубочных картинок до 25 февраля.

Народные картинки с пояснительными надписями появились в России еще в XVII веке. Такие потешные листы заменяли газеты, учебники и плакаты для простых людей. Яркие изображения украшали дома крестьян и горожан. Сегодня искусствоведы называют лубок предшественником современных комиксов.

На выставке представлены три раздела. Это копии старинных оригиналов, работы современных художников и творчество учеников студии в возрасте от пяти до семнадцати лет. Юные авторы создали собственные интерпретации известных поговорок.

«Ребята изучали историю народного творчества и пробовали передать характер лубочных рисунков», — рассказали в образцовом коллективе «Детско-юношеская изостудия».

Вход на экспозицию свободный для всех желающих.