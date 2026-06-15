Выставка детских работ ко Дню России прошла в Химках

На экспозиции представили работы в разных техниках: акварель, гуашь, аппликации из цветной бумаги и изделия с использованием природных материалов. В центре внимания оказались традиционные символы России — березы, матрешки, русские узоры, храмы и государственный флаг. Многие дети изобразили знакомые пейзажи и любимые уголки Химок.

«День России — праздник, который объединяет всех, кто живет в нашей стране. И особенно приятно видеть, как дети через творчество выражают свою любовь к Родине. Рисунки, поделки, аппликации — каждая работа пронизана теплом и искренностью. Такие выставки помогают ребятам лучше понимать историю и культуру своей страны, чувствовать себя частью большой семьи», — поделилась депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Надежда Смирнова также пообщалась с воспитанниками и их педагогами. Юные художники рассказали о своих работах, поделились идеями и планами на будущее.

Депутат Химок Юлия Мамай отметила, что творческие мастерские играют важную роль в воспитании подрастающего поколения — они развивают художественные способности и формируют уважение к Родине, ее традициям и культуре. Подобные проекты необходимо поддерживать и развивать.

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