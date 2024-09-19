Выставка детских поделок из овощей и фруктов прошла в селе Барановское

В Доме культуры села Барановское городского округа Воскресенск состоялась ежегодная выставка поделок из овощей, фруктов и природного материала под названием «Дары осени». В этом ярком и творческом мероприятии приняли участие более 3 участников, представивших свои уникальные работы.

Состав жюри включил специалистов в области культуры, таких как заведующая сектором информационно-методического обеспечения «Культурно-досугового центра» Анастасия Макарова и ведущего методиста Наталья Калябина.

Победителями в категории «Дошкольники» стали Никита Афонин, занявший первое место, Владимир Моргунов, ставший вторым Артем Балакирев, получивший почетное третье место.

В категории «1—4 класс» награды распределились следующим образом: 1 место — Григорий Туровский (2 «б»), 2 место — Ангелина Лабина (2 «б»), 3 место — Арина Вышнякова (4 «б»).

В категории «5—11 класс» были отмечены Виктория Семкова и Варвара Дроздова, занявшие второе и третье места соответственно.

Особое внимание было уделено и участницам ретро-группы «Барановские бабушки», которые получили награды за активное участие в выставке.

Выставка «Дары осени» стала не только площадкой для демонстрации творческих способностей, но и местом для общения и обмена идеями среди жителей села.

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