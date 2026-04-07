Выставка детских картин открылась в Раменском округе

Произведения искусства можно увидеть в спорткомплексе «Борисоглебский». В экспозиции собраны работы детей и подростков.

Посетители смогут увидеть картины, которые художники создали в разных техниках и направлениях.

«Нашей творческой студии недавно исполнилось 11 лет. В основном мы представили работы детей за последний учебный год. В нашей творческой студии ученики рисовали песком на световых столах. Также создавали живописные и академические рисунки», — рассказала руководитель творческой студии Ольга Дворецкая.

Дополнением к экспозиции на открытии стало песочное шоу. Художник Марина Сагулина подготовила специальную программу, посвященную деятельности творческой студии.

Художник песочного шоу Марина Сагулина поделилась: «Когда я увидела волшебных детей Ольги Дворецкой, которые полностью были включены в процесс восприятия информации и настолько развиты, я поняла, что Ольга много в них вложила, она помогала ребятам в учебе и творчестве. Если возникали какие-то вопросы с освоением информации, лучше нее никто еще не доносил это детям. Я в восхищении».

Выставка «Когда нам деревья казались большими» стала пространством, где детское воображение соединились с профессиональным мастерством, а зрители смогут почувствовать ту самую искренность и удивление, с которых начался путь в творчество.

Посетить выставку можно будет до пятого мая. Адрес: г. Раменское, ул. Махова, 18/1, 2-й этаж