Выставка декоративной росписи открылась в Балашихе

Персональная выставка Людмилы Немкович — члена Международного художественного фонда и «Общества художников», а также руководителя клубного формирования «Декоративная роспись» — открылась в Центре народного творчества в Балашихе. Здесь представлены работы, отражающие широкий спектр интересов мастера: картины, декоративная роспись, изделия из полимерной глины, ткани, ниток, традиционные народные куклы-обереги и многое другое.

Людмила Львовна — уроженка Балашихи, окончила Московскую школу художественных ремесел в 1980 году, а в 1991 году — художественно-графический факультет МГПУ им. В. И. Ленина. Она является высококвалифицированным специалистом в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

В Центре народного творчества Людмила Немкович организовала музей-мастерскую декоративно-прикладного творчества и мастерскую декоративной росписи. Она также является автором идеи проведения регионального конкурса-выставки «Декоративная роспись: традиции и современность» и разрабатывает сувенирную продукцию.

Особое внимание посетителей привлекла техника «Московское письмо», где Людмила Немкович продемонстрировала процесс преобразования белой фарфоровой тарелки в произведение искусства.

В этом году Людмила Немкович стала лауреатом муниципальной премии городского округа Балашиха в области культуры и искусства. Она является постоянным участником альбома «Искусство России» и различных выставок, включая Балашихинскую картинную галерею, картинную галерею города Кольчугино, выставочные площадки Международного художественного фонда, а также персональную выставку в галерее «Альперт» в Москве. Людмила Немкович — лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, таких как Всероссийский конкурс «Русь мастеровая», Международные фестивали в Беларуси, Областной Фарфоровый фестиваль «Агашка» и другие.

Жители Балашихи и гости города имеют уникальную возможность познакомиться с творчеством Людмилы Немкович, зарядиться красотой и позитивом. Выставка продлится до 13 апреля 2025 года.