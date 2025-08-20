Выставка «Дачный сезон» открылась в Жуковском

В галерее «5 дом» до 6 сентября продлится традиционная выставка «Дачный сезон», которая проводится уже более 30 лет. Это событие ежегодно собирает под своей крышей работы как известных мастеров, так и молодых художников, преподавателей и их учеников.

«„Дачный сезон“ — это не просто выставка, а целое творческое сообщество, объединяющее представителей разных живописных школ и поколений, создавая уникальную художественную атмосферу, которой по праву может гордиться Жуковский. Это пространство, где встречаются традиции и новаторство, опыт и свежий взгляд, позволяя каждому посетителю открыть для себя новые грани искусства», — сообщили организаторы.

Выставка, обладающая богатой историей, постоянно пополняется новыми полотнами художников, вдохновленных творческими поездками и летними впечатлениями. На выставке представлены летние пейзажи, натюрморты с цветами и фруктами, а также сюжеты, повествующие о дачной и деревенской жизни. Всего на выставке представлено более 60 работ. В выставке принимают участие не только жуковские художники. Галерея «5 дом» сотрудничает с художниками из других городов России, расширяя географию представленных работ и обогащая экспозицию. В этом году посетители смогут полюбоваться крымскими морскими пейзажами и цветущими лугами Валдая.

Вход на выставку свободный. Адрес галереи: улица Жуковского, дом № 5.