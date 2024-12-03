Выставка чернильной письменности различных эпох пройдет в Сергиевом Посаде

Выставка «Путешествие в чернильное царство» начнет работу в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 7 декабря. Она посвящена эволюции чернильной письменной культуры с эпохи Древнего Египта до современности.

Авторы экспозиции, члены клуба коллекционеров «Искатель», основываясь на собственных коллекциях, воссоздали «живую» историю письменного искусства. Выставка также будет дополняться экспонатами из фондов музея.

В общей сложности посетители смогут увидеть около 150 уникальных предметов, включая старинные чернильницы, рукописные документы, редкие письменные принадлежности и авторские перьевые ручки. Основу выставки составит коллекция Леонида Бельского, которая является одной из крупнейших в России. Кроме того, на выставке представят популярные советские ручки и предметы из времен СССР, собранные Вадимом Лавровым.

Ценной частью выставки станут предметы декоративно-прикладного искусства и рукописи из фондов музея, в том числе чернильницы XVIII–XIX веков, разнообразные письменные документы, демонстрирующие разные стили письма и художественное оформление. Особую ценность представляет серебряный чернильный прибор, созданный в Дрездене в XVIII веке и подаренный митрополиту Московскому Платону.

Знакомство посетителей с выставкой будет сопровождаться неоклассической музыкой современного композитора Тиграна Джагера, что создаст атмосферу разных исторических эпох и культур. На открытии выставки предусмотрены авторские экскурсии и мастер-класс, где участники смогут попробовать старинные техники письма, а также принять участие в аромадегустации чернил известных брендов.

Соавтор выставки Сергей Кувшинов выразил надежду, что этот проект пробудит интерес к истории письменной культуры и станет значимым событием для местных жителей и туристов из различных уголков России и мира. Выставка будет открыта для посещения до 23 февраля 2025 года.