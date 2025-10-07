Выставка бездомных кошек и собак пройдет в Одинцове 12 октября

На выставку бездомных животных в Одинцове привезут питомцев из приютов, которые готовы к переезду в новые семьи. Каждый гость сможет познакомиться с четвероногими и, возможно, забрать домой одного из них, заключив договор об ответственном содержании.

На фестивале организуют насыщенную программу, в которой каждый сможет найти что-то интересное для себя. Гостей ждут выступления местных творческих коллективов, которые порадуют зрителей своими музыкальными номерами, а также мастер-классы по различным видам рукоделия.

Там также проведут ярмарку сувениров ручной работы, где можно будет приобрести уникальные изделия и подарки.

Организаторы также примут гуманитарную помощь для подопечных приютов — корм, игрушки, шлейки и другие необходимые вещи. Мероприятие состоится в парке имени Лазутиной по адресу: улица Манжосовская, дом № 1. Фестиваль будет проходить с 13:00 до 17:00.