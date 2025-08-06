Выставка «Без срока давности» открылась в Пушкино

Выставку представил архивист Николай Бахарев. Посетители смогут увидеть уникальные исторические материалы, включая фотографии, свидетельства очевидцев, выдержки из газет военного времени и личные письма солдат. Большинство документов охватывает период с осени 1941 года до начала 1942 года — один из самых тяжелых этапов войны, когда Московская область была частично оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.

Проект «Без срока давности» является передвижным и демонстрируется в различных образовательных и культурных учреждениях, включая школы, вузы, библиотеки и дома культуры. В Ивантеевском историко-краеведческом музее выставка будет открыта для посещения до конца августа. Вход свободный.