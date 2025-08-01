Выставка батика открылась во Фрязине

До 22 августа в культурном центре распахнула свои двери выставка батика «Как прекрасен этот мир!», организованная художницей Еленой Графовой. Посетители могут насладиться экспозицией, включающей 56 картин, выполненных в технике батика на шелковой ткани.

Елена Графова в своих работах экспериментирует с различными материалами, используя не только шелк, но и более плотный хлопок, шерсть и синтетику. Для создания четких контуров и предотвращения растекания красок художница применяет специальные консервирующие составы.

«Я всю жизнь мечтала рисовать, а возможность появилась только тогда, когда выросли дети и как-то посвободнее стало. И я узнала, что в Пушкино есть мастерская батика. И я, конечно, пошла туда», — рассказала Елена Графова.

На выставке представлено разнообразие тем и сюжетов: от цветочных композиций до деревенских пейзажей. Елена отмечает, что рисовать на батике — задача более сложная и кропотливая, чем на обычном холсте, однако именно эта сложность и увлекает ее, позволяя создавать уникальные произведения искусства.

Выставка ждет посетителей до 22 августа по адресу: улица Комсомольская, № 28. Вход свободный.