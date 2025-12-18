Выставка балетных афиш открылась в Пушкино

Открывшаяся в музее-усадьбе «Мураново» выставка «Балет и зритель. Афиши танцуют историю» погружает посетителей в мир театрального искусства и знакомит с важной частью балетной культуры — жанровыми образцами афиш, часто оставшимися вне поля зрения широкой публики, хотя именно с них начинается знакомство зрителя с театром.

Основу экспозиции составляют творения Олега Савостюка, ветерана Большой сцены, проработавшего в качестве официального дизайнера афиш Большого театра более пяти десятилетий. Работы мастера сопровождают каждую премьеру театра, превращаясь в своеобразные визитные карточки знаменитых постановок. Всего представлено около двадцати крупных полотен, среди которых хорошо известные классические шедевры мирового балета — «Жизель», «Сильфида», «Лебединое озеро», а также «Болт», «Волшебная лампа Аладдина», «Чайка», «Старик Хоттабыч» и «Гусарская баллада».

«Представленная выставка расширилась из скромного начала двухлетней давности, когда музею довелось сотрудничать с Большим театром над проектом, приуроченным к постановке „Щелкунчик“. Во время знакомства сотрудников музея с семьей Олега Михайловича появилась первая афиша, положившая начало большой серии. Сегодня эта коллекция представлена на выставке уже полноценно, позволяя публике насладиться яркими картинами без ограничений рамками отдельного спектакля», — сообщили организаторы.

Выставка открыта для посещения со среды по воскресенье, с 10:00 до 17:00.