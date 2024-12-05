Выставка авторских и народных кукол открылась в Балашихе

В Центре народного творчества прошло открытие 20-й региональной выставки-конкурса «Подарочная кукла и народный костюм». В экспозиции представлено 167 работ детей и взрослых, как любителей, так и мастеров, посвященных авторским и традиционным куклам, а также современной одежде в народном стиле.

Куклы созданы из различных лоскутков ткани и ниток, украшены ленточками, бантиками, пуговками и другими элементами. Каждая из них уникальна, отличается по форме и декоративному оформлению, что придает ей особый характер. Участники выставки — это не просто творцы, а люди, которые вкладывают в каждую куклу и костюм свою душу, создавая их с добрыми намерениями и желанием поделиться своим творчеством с другими.

Выставка также предлагает посетителям ознакомиться с различными направлениями и техниками создания кукол. На открытии мероприятия для участников организации «Мир для всех» провели мастер-класс по изготовлению народной куклы.

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