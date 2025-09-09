Выставка авиационной техники пройдет на площади у Дворца культуры в Жуковском

В Жуковском в пятый раз пройдет детский авиационно-космический салон 13 сентября. Мероприятие для всех желающих бесплатное.

Для посетителей подготовили мастер-классы, викторины, концерт, интерактивные площадки, выставки авиационной, авто и мототехники, а также экспозиции макетов исторического и современного оружия.

Мероприятие начнется в 10:00, а торжественная церемония открытия ДАКС-2025 — в 10:30. В 11:00 состоится пресс-конференция, с 12:00 — деловая программа. Награждение победителей пройдет в 15:00, в 17:40 — торжественное закрытие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.