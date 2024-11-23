Выставка артефактов Великой Отечественной войны прошла в Павловском Посаде

Поисковый отряд «Восток» из Электрогорска представил уникальную выставку экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Экспозиция была организована в рамках военно-патриотической игры «Юный спецназ», которая прошла на базе гимназии № 1 в Павловском Посаде.

Мероприятие стало частью сотрудничества отряда «Восток» с «Движением первых», которое началось в прошлом году.

«Мы с радостью принимаем участие в таких инициативах и стараемся донести до широкой аудитории информацию о поисковой работе. Многие люди не до конца понимают, чем занимаются поисковые отряды, и часто удивляются, узнав, что до сих пор на местах боев Великой Отечественной войны тысячи добровольцев ищут останки погибших солдат и командиров РККА, устанавливая их имена и судьбы», — рассказал руководитель отряда Егор Черналов.

Выставка вызвала большой интерес у участников и гостей мероприятия, напомнив о важности сохранения исторической памяти и роли поисковых отрядов в этом деле.

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