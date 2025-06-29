Выставка артефактов Ледникового времени и Средневековья открылась в Зарайске

Зарайский кремль приглашает гостей и жителей муниципалитета посетить новую выставку, где представлены артефакты, охватывающие периоды от Ледникового времени до Средневековья. Экспонаты нашли во время археологических раскопок в округе.

Гости музея увидят таинственный клад кремниевых орудий труда, бережно спрятанных внутри черепа мамонта, коллекцию вооружения, украшения и посуду XVI–XVIII веков, а также экспозицию реконструкций лиц жителей Зарайского уезда XVI–XVII столетий, восстановленных по останкам реальных людей.

Раскопки на территории кремля продолжаются. Музей ждет новых открытий — ценные исторические свидетельства минувших веков, которые пополнят коллекцию. Выставка станет отличной возможностью для жителей и гостей Зарайска узнать больше о богатой истории региона.