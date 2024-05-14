Выставка археологических открытий Подмосковья началась в Дмитрове | 360°

14 мая 2024, 08:46
Выставка археологических открытий Подмосковья началась в Дмитрове
Уникальные экспонаты с раскопок представили на выставке «Археологические открытия Подмосковья» в Дмитрове. Ее приурочили к 870-летию со дня основания города.
На выставке есть экспонаты из нескольких периодов истории. Раскопки проводили в Дмитрове, Сергиевo-Посаде и Верее. Особое место занимают атрибуты духовной жизни Троице-Сергиева монастыря: нательные кресты, иконки и книжные застежки.
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«Все знаковые периоды, которые переживала наша страна, отразились в культурном слое города. И через вещи мы можем лучше осязать и понимать историю», — сказала заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энгаватова.
Выставку дополняют фотографии Андрея Бронникова, выполненные в режиме макросъемки. Они помогают увидеть даже самые мелкие детали, рассмотреть каждый экспонат и глубже погрузиться в его историю.
«Каждый из этих предметов уникален по-своему. Все эти вещи дополняют картину замечательной истории древнего города Дмитрова», — отметил археолог-реставратор, сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Владимир Зельфер.
Выставка будет работать до 27 октября. Вход бесплатный.
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Дмитров
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