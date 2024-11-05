Выставка археологических находок открылась в Дмитровском кремле

Торжественное мероприятие по случаю открытия посетили сотрудники института. Заведующая отделом археологического наследия, руководитель Подмосковной экспедиции Ася Энговатова произнесла приветственное слово.

Посетителей Дмитровского кремля встречали вооруженные воины в доспехах, роль которых исполнили участники клубов исторической реконструкции. В холле музея разместились четыре интерактивные зоны разной тематики. В экспозицию вошли подлинные предметы, найденные археологами в Нижнем Новгороде, Подмосковье, Оренбургской и Владимирской областях.

Гости музея увидели военные артефакты, познакомились с различными видами старинного оружия и узнали об их истории. Сотрудник Института археологии Владимир Зейфер прочитал лекцию о формировании культурного слоя, а все желающие поучаствовали в мастер-классе по старинному письму.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».