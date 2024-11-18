Выставка антикварных кукол открылась в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в рамках проекта «Живут таланты в Воскресенске» открылась выставка кукол и картин Натальи Черниковой. Гости также услышали русские романсы в исполнении лауреата международных, всероссийских и областных конкурсов Жанны Мишиной.

В библиотеке открылись сразу две экспозиции: выставка кукол «Мой куклярис» и картин «Вдохновение жизнью». На встрече прозвучало много теплых слов от друзей, коллег по цеху, почитателей таланта Наталья Черниковой. Гости увидели фильм о жизни и творческом пути художницы.

Встреча завершилась экскурсией по выставке и обменом мнений. Обе экспозиции произвели большое впечатление, запомнились ярким колоритом и масштабом.

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