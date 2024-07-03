Выставка акварельной живописи началась в арт-пространстве в Мытищах

В арт-пространстве для талантливой молодежи «Импульс.АРТ» открылась выставка Анастасии Серяпиной. Художница рисует карандашами на акварельной бумаге. Ее работы можно увидеть до 7 июля.

Анастасия Серяпина занялась творческом во время беременности. Девушка взяла в руки карандаши и начала рисовать, когда лежала на сохранении в больнице.

«Каждый день мне нужно было рисовать. Картины словно просились из меня наружу. Была сильная потребность. Мне очень хотелось, чтобы полотна передавали чувства, которыми я была переполнена. Люди, которые смотрят мои картины того периода, говорят, что через них целая гамма чувств идет», — поделилась Анастасия.

Посмотреть на работы Анастасии Серяпиной можно в пространстве «Импульс.АРТ». Это проект, который объединяет творцов, мастеров и художников. Выставка работает до 7 июля включительно с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».