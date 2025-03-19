Выставка акварелей «Крымская весна» открылась в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Открытие экспозиции работ современной художницы Маргариты Пермяковой состоялось в День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, в Одинцове. Она проходит в местном историко-краеведческом музее.

Сказочный Крым — источник вдохновения для художницы Маргариты Пермяковой. Она «озвучивает» и подтверждает эту идею своими акварелями, восхищаясь красотой вокруг.

«Надо радоваться жизни, мы сюда для этого приходим. Выставка „Крымская весна“ — праздник цвета, где зрителю предлагается поймать эту радость вслед за Маргаритой Пермяковой — „ловцом радуги“», — говорит художница.

Открытие выставки посетили представители Союза художников России и члены общественной организации «Серебряные волонтеры». Для гостей выступили музыканты Никита Винтер и Ольга Маркина, преподаватели Одинцовской школы «Классика», исполнив на пианино и ксилофоне произведения классической музыки.