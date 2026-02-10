Выставка агитационных плакатов времен СССР открылась в музее Серпухова

С 11 февраля в Серпуховском историко-художественном музее работает выставка «Все на выборы!». На ней представлены агитационные плакаты почти всех республик СССР.

Открытие выставки приурочено к 80-летию выборов в Верховный Совет СССР. Они прошли 10 февраля 1946 года — первые в послевоенную эпоху. Торжественное открытие посетил депутат окружного Совета Олег Андрух.

На агитационных плакатах изображены счастливые избиратели — дни голосования в СССР всегда были праздником. Участки украшались, звучала музыка. Художники подбирали яркую цветовую палитру и короткие лозунги, чтобы подчеркнуть торжественность.

Многие экспонаты прошли реставрацию. На некоторых плакатах специально оставили заломы, надписи, следы от кнопок и клея, чтобы вызвать чувство ностальгии. Куратор выставки Александр Новосельцев может рассказывать про каждый экспонат.

Выставка при поддержке Избирательной комиссии Московской области работает до 22 марта.