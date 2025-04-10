Высшая лига чемпионата России по водному поло пройдет в Чехове

В предстоящие выходные 12 и 13 апреля состоятся игры 19 тура национального первенства по водному поло среди команд Высшей лиги. Воспитанники чеховского училища олимпийского резерва № 4 встретятся с командой «СШОР» из Астраханской области.

Встречи пройдут в Чехове в бассейне Дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова на улице Полиграфистов, 30. Обе игры состоятся в субботу и в воскресенье в одно и то же время — в полдень.

В предыдущем туре наши спортсмены добились двух побед над соперниками из Казани. Подопечные Кахи Кинцурашвили были сильнее коллектива «КОС-Синтез-УОР». В первом матче, прошедшем в Чехове, хозяева одолели оппонентов со счетом 11:10. А во втором поединке была одержана победа —10:8.

Соревнования по водному поло проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»