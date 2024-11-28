Высотку с собственной котельной построят в Климовске к концу 2025 года

Главстройнадзор Московской области проверил, как идет строительство 17-этажного корпуса в Климовске. Здание войдет в состав жилого комплекса «Школьный».
По результатам совместной инспекции Главстройнадзора и подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» специалисты зафиксировали 70-процентную строительную готовность здания.
Сейчас рабочие монтируют внутренние системы и занимаются отделкой помещений, а также ведется устройство наружных сетей.
В жилищном комплексе «Школьный» появится собственная автономная котельная, которая обеспечит бесперебойную подачу тепла в осенне-зимний период. Планируемый срок завершения строительства — четвертый квартал 2025 года.
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