Высоковольтный распределительный пункт заработал в деревне Ходаево в Чехове

Обновленная трансформаторная подстанция мощностью 10 киловольт обеспечивает электроэнергией порядка 500 жителей деревни под Чеховом. С помощью подъемника в ней демонтировали старое оборудование и установили новое — с нужными техническими характеристиками.

Жители Ходаева неоднократно жаловались на проблемы с электроснабжением: наблюдались отключения, перебои, возгорание оборудования.

В общей сложности в деревне, ближайших садовых некоммерческих товариществах, а также коттеджных поселках заменили 12 трансформаторов. Специалисты поочередно подключают их к обновленной линии высокого напряжения, что дает возможность повысить надежность и качество энергоснабжения.

В рамках программы модернизации сетей электроснабжения в 20 деревнях и селах муниципального округа Чехов установят 230 новых трансформаторов, а также введут в эксплуатацию три новых распределительных пункта в Чепелеве, Чудинове и Васькине.