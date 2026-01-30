Высоковольтную подстанцию построят в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и директор «Западных электрических сетей» филиала компании «Россети Московский регион» Андрей Вологин обсудили реализацию масштабных работ в электросетевом комплексе. Планируется реконструировать сразу несколько ключевых питающих центров и возвести новую высоковольтную подстанцию в муниципалитете.

Андрей Вологин доложил о том, какие работы по модернизации уже были проведены в Одинцовском округе в 2025 году. Завершена реконструкция подстанции в поселке Раздоры, сейчас ведется масштабная модернизация одного из ключевых питающих центров в селе Успенское. Кроме того, переведены на вторую категорию надежности девять социально значимых объектов, в том числе четыре котельные, две канализационные насосные станции и водозаборный узел.

«Одинцовский округ развивается динамично. Появляются новые школы, детские сады, предприятия, жилые дома — и все это требует надежного электроснабжения. Поэтому развитие сетей для нас принципиально важно. Реконструкция подстанций и ввод новых мощностей напрямую скажутся на качестве жизни людей и дадут запас для подключения новых объектов. Это задел на будущее — для экономики, социальной сферы и дальнейшего роста округа»», — сообщил Андрей Иванов.

Специалисты компании планируют выполнить строительство новой современной подстанции вблизи сел Ромашково и Немчиновка к 2029 году, а в 2030 году энергетики выполнят плановую модернизацию подстанции в поселке Жаворонки. Кроме того, предстоит увеличить мощность подстанции в Мамоново. Глава Одинцовского округа добавил, что муниципалитет готов оказывать помощь энергетикам в решении земельных вопросов.