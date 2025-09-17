Высокотехнологичных роботов из Балашихи представили в Москве

В Центральном офисе Альфа-Банка в Москве прошло совещание, на котором более 800 сотрудников банка познакомились с инновационными технологиями, разработанными в Компьютерной Академии «Топ», расположенной в Балашихе. Особое внимание гостей привлекли высокотехнологичные роботы, демонстрирующие современные достижения в области цифровых технологий.

Территориальный руководитель по малому бизнесу отметил значимость представленных разработок как для профессиональной деятельности сотрудников, так и для повседневной жизни.

«Мы не просто обучаем, мы создаем культуру цифрового мышления и делаем технологии понятными, близкими и полезными для каждого», — прокомментировали представители Академии.

Компьютерная Академия «Топ» является одним из крупнейших провайдеров профессионального компьютерного образования в России и за рубежом. Основанная в 2008 году, академия готовит специалистов по самым востребованным направлениям в IT-сфере: разработке программного обеспечения, компьютерной графике и дизайну, веб-разработке, интернет-маркетингу и другим современным дисциплинам.

Демонстрация робототехнических решений в стенах Альфа-Банка стала очередным шагом в развитии сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом, способствуя популяризации цифровых компетенций и внедрению инноваций в различные сферы деятельности.