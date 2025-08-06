Высокотехнологичные операции на сердце начали проводить в больнице в Егорьевске

Медицинские специалисты Подмосковья продолжают внедрять инновационные технологии в кардиологическую практику. В Егорьевской городской больнице впервые успешно провели сложные электрофизиологические исследования и радиочастотные абляции для диагностики и коррекции нарушений сердечного ритма.

Для выполнения высокотехнологичных процедур больница получила специализированное оборудование в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Операция выполняется через небольшой прокол в области сосуда нижней конечности, где к сердцу подводится особый электрод. Далее мы ищем участок аритмии и „прижигаем“ его, чтобы полностью устранить нарушение ритма», — пояснил руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.

Вмешательство занимает около 40 минут.

«Благодаря новому аппарату практика проведения ЭФИ и РЧА будет только расширяться. Уже сейчас данным методом прооперированы пять человек, которые чувствуют себя хорошо и выписаны домой на амбулаторное лечение», — рассказал главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.

Кардиологические вмешательства выполняют бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Решение о необходимости и методике проведения процедуры принимает лечащий врач на основании медицинских показаний конкретного пациента.