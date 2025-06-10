Высокотехнологичную операцию провели врачи больницы в Красногорске

Медики Красногорской городской больницы успешно прооперировали пациента с аневризмой брюшной аорты. Без своевременной диагностики и помощи эта патология ежегодно уносит жизни 15 тысяч человек по всему миру.
Заместитель главного врача Красногорской городской больницы Андрей Ларин рассказал, что хирургическое вмешательство проходило под общим наркозом.
«Операция малоинвазивная, то есть проводится она без разрезов, через проколы бедренных артерий. Операция нетравматичная, в отличие от классической операции по протезированию аорты. Нет большой кровопотери, что делает ее значительно безопаснее для пациентов, особенно возрастных или имеющих несколько заболеваний», — объяснил Андрей Ларин.
В среднем такая операция длится около часа. Хирурги с помощью аппарата изолируют опасную аневризму от кровотока, предотвращая ее дальнейший рост и разрыв.
С начала года в Красногорской больнице уже провели две подобные высокотехнологичные операции. Оба пациента были старше 60 лет.
Офисно-деловой комплекс построят в Обручевском районе по программе МПТ
В России подорожали квартиры бизнес-класса. Какие города стали рекордсменами по росту цен
Жениха убили родственники невесты на свадьбе в Индии
Корпоративный турнир по футболу ко Дню России прошел во Фрязине
Министр здравоохранения Подмосковья осмотрел больницы и поликлиники в Пушкино
На ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море направили еще 1,4 млрд рублей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте