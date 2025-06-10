Высокотехнологичную операцию провели врачи больницы в Красногорске

Медики Красногорской городской больницы успешно прооперировали пациента с аневризмой брюшной аорты. Без своевременной диагностики и помощи эта патология ежегодно уносит жизни 15 тысяч человек по всему миру.

«Операция малоинвазивная, то есть проводится она без разрезов, через проколы бедренных артерий. Операция нетравматичная, в отличие от классической операции по протезированию аорты. Нет большой кровопотери, что делает ее значительно безопаснее для пациентов, особенно возрастных или имеющих несколько заболеваний», — объяснил Андрей Ларин.

В среднем такая операция длится около часа. Хирурги с помощью аппарата изолируют опасную аневризму от кровотока, предотвращая ее дальнейший рост и разрыв.

С начала года в Красногорской больнице уже провели две подобные высокотехнологичные операции. Оба пациента были старше 60 лет.