Высокотехнологичное производство упаковки построили в поселке Затишье

В Богородском округе построили современный логистический комплекс. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии для производственно-складского здания, построенного группой компаний Novaroll.

Объект площадью около 17 тысяч квадратных метров находится в поселке Затишье.

Склад оснащен по последнему слову техники. Там будут применять инновационные решения для безопасного хранения произведенной упаковки, которые сводят к минимуму риск повреждения грузов при перемещении.

Работой полностью управляет автоматика, а за безопасностью следят современные системы пожаротушения и видеонаблюдения.

Возведение объекта реализовали силами застройщика — компании «Нова Ролл-Логистик» — в сотрудничестве с генеральным подрядчиком «ПСО-733».

Комплекс станет важной частью развивающегося индустриального парка «Успенский».

Его запуск поддержит стабильную работу местных предприятий и позволит интенсивно развивать малый и средний бизнес.