Высокоскоростную магистраль планируют построить в Солнечногорске

Представители власти Солнечногорска встретились с жителями деревни Меленки в Доме Культуры «Истра». Главной темой встречи стало обсуждение создания высокоскоростного железнодорожного пути между Москвой и Санкт-Петербургом.

В ходе открытого диалога горожане озвучили свои просьбы и внесли предложения по реализации масштабного проекта.

Также ключевыми вопросами стали схемы движения транспорта, монтаж защитных экранов от шума, установка шумозащитгых экранов и остановочных павильонов, озеленение территории.

«Все вопросы взяли в работу, обязательно отработаем с представителями проектировщиков, подрядной организации, которая будет осуществлять строительство высокоскоростной магистрали. Вопросы жителей не останутся без ответа. Мы обязательно еще проведем встречи», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Трасса высокоскоростной магистрали затронет не только Меленки, но и другие территории муниципалитета. Движение по магистрали планируют запустить в 2028 году. Поездка от Москвы до Санкт-Петербурга займет примерно два часа.

