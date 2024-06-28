Высокий класс пожарной опасности ввели в лесах Подмосковья из-за жары

Фото: Комитет лесного хозяйства МО

Подмосковный Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. По прогнозу синоптиков в регионе установиться экстремально жаркая погода — до 32 градусов тепла.

Все службы комитета перевели в режим повышенной готовности.

«На круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалисты лесной охраны совместно с сотрудниками МЧС, полиции регулярно проводят патрулирование в лесах Подмосковья.

На особом контроле остается пожарная ситуация на торфяниках и участках лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ.

В Комитете напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру телефона 112.

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