Высокий класс пожарной опасности ввели в лесах Подмосковья из-за жары
Подмосковный Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. По прогнозу синоптиков в регионе установиться экстремально жаркая погода — до 32 градусов тепла.
Все службы комитета перевели в режим повышенной готовности.
«На круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Специалисты лесной охраны совместно с сотрудниками МЧС, полиции регулярно проводят патрулирование в лесах Подмосковья.
На особом контроле остается пожарная ситуация на торфяниках и участках лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ.
В Комитете напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру телефона 112.
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