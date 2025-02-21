Вышел за наградой и встал на одно колено. Военный сделал предложение любимой на церемонии в Подольске

Военнослужащий сделал предложение своей возлюбленной на концерте в честь Дня защитника Отечества в Подольске. Это произошло во время церемонии вручения наград.

Молодого человека и его избранницу пригласили на сцену. Внезапно перед полным залом военный встал на одно колено, открыл коробочку с кольцом и предложил изумленной девушке выйти за него замуж.

Когда она согласилась, новоиспеченный жених надел ей на палец украшение и подарил букет цветов. Под романтическую музыку пара вернулась на свои места.