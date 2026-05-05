Высадка цветов на городских клумбах началась в Подмосковье

С установлением теплой погоды в Подмосковье начались сезонные работы по озеленению. Коммунальные службы начали массовую высадку цветов в городах и округах региона.

Цветочные композиции появляются в парках, скверах, на центральных улицах и вдоль дорог, постепенно обновляя облик общественных пространств.

Весной специалисты традиционно выбирают устойчивые к перепадам температур растения, способные выдержать возможные ночные заморозки. В оформлении клумб используют цинерарию, калибрахоа, анютины глазки и другие виды, которые сохраняют декоративный вид даже при нестабильной погоде.

Параллельно с высадкой цветов проходят работы по уходу за зелеными насаждениями. Особое внимание уделяют деревьям: их стволы обрабатывают специальными составами. Такая побелка выполняет не только эстетическую функцию, но и защищает растения от вредителей и заболеваний, помогая сохранить их здоровье в течение сезона.

Дополнительный акцент коммунальные службы делают на благоустройстве памятных мест в преддверии Дня Победы. Возле мемориалов обновляют клумбы, высаживают цветы и приводят в порядок прилегающие территории, чтобы к празднику они выглядели достойно.

Для завершения всех работ в срок в регионе заранее подготовили подробный план. Задачи распределили между бригадами с учетом особенностей конкретных территорий.