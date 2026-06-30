Выручка резидентов особой экономической зоны «Дубна» превысила 100 млрд рублей

По итогам 2025 года объем выручки компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» вырос до более чем 100 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Годовой объем выручки резидентов ОЭЗ «Дубна» в 2025 году увеличился почти на 17% и достиг отметки в 100 млрд рублей. В 2024 году этот показатель составил 85,8 млрд», — отметила она.

Кроме того, в прошлом году резиденты ОЭЗ активно расширяли штат сотрудников. Количество высококвалифицированных специалистов, работающих на предприятиях в ОЭЗ «Дубна», выросло на 13%. Общее число созданных рабочих мест достигло 10,5 тысяч, а средний уровень зарплаты составил около 130 тысяч рублей.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул, что в юбилейный год ОЭЗ «Дубна» сохраняет высокие темпы развития и подтверждает статус одной из самых привлекательных площадок для высокотехнологичного бизнеса. К началу 2026 года на инновационной площадке реализуют проекты 150 резидентов. Только за 2025 год объем инвестиций резидентов составил около 30 млрд рублей, а также было создано 1 321 новое рабочее место.