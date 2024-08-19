Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» выросла на 50% с начала года

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

Выручка резидентов особой экономической зоны «Дубна» за шесть месяцев выросла более чем на 50%. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Резиденты ОЭЗ „Дубна“ в первом полугодии 2024 года выручили от продажи собственной продукции более 31,4 миллиарда рублей. Это на 50,9% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При этом, увеличились и отчисления резидентов в консолидированный бюджет Подмосковья. Объем налоговых отчислений превысил три миллиарда рублей, что на 45% больше, чем за шесть месяцев 2023 года.

По данным ведомства, суммарная выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» за все время работы площадки превысила 230 миллиардов рублей. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев отметил, что особая экономическая зона наращивает научно-технический и промышленный потенциал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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