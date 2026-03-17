Выручка производителя косметики в Дубне увеличилась на 48% за год

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания Estilab, подвела финансовые итоги 2025 года. Выручка предприятия выросла почти наполовину, показав увеличение на 48% по сравнению с предыдущим годом.

Главными двигателями роста стали активное развитие дистрибуции в розничных сетях, значительный скачок объемов экспорта и онлайн-продаж.

В частности, международные поставки продукции компании увеличились на 55%, а обороты в сфере электронной коммерции подскочили на 77%.

Наиболее динамичное развитие в минувшем году продемонстрировал бренд De_Code, чему способствовало расширение его присутствия на полках магазинов. Дополнительный импульс проекту придала победа в двух номинациях конкурса «Знай наших».

Благодаря этому бренд получил поддержку в программе-акселераторе RWB и агентства стратегических инициатив «Платформа роста», что открыло двери для активного масштабирования и выхода на внешние рынки.

При этом флагманский бренд Icon Skin не только удержал лидерские позиции в портфеле компании, но и укрепил их, войдя в число самых продаваемых товаров как в розничных сетях, так и на маркетплейсах.

Estilab работает на российском косметическом рынке с 2016 года.

