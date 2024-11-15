Вырученные от сбора макулатуры средства в Серпухове передадут бойцам СВО

Ученики и педагоги образовательных учреждений городского округа Серпухов приняли участие в благотворительной акции по сбору макулатуры «V единстве Za Победу». Все вырученные средства направят в помощь военнослужащим специальной военной операции.

Организовали благотворительную акцию «Платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье» и региональное отделение «Движение первых» Московской области. Школьники и педагоги Серпухова поддержали инициативу.

Дети из школы № 10 провели информационные уроки о переработке бумаги, которая помогает сохранить природу. Учащиеся, их родители и педагоги школы современного образования собрали 618 килограммов макулатуры.

Участники таких мероприятий могут не только продемонстрировать солидарность, внеся вклад в общее дело, но и сберечь экологию, а также помочь военнослужащим на фронте.

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