Выработка стекла выросла на 25% на КПО в Солнечногорске

На комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске за первые семь месяцев 2025 года количество отсортированной стеклянной тары выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Всего на переработку отправили более восьми тысяч тонн стекла.

Переработанное стекло активно используют в разных сферах: при производстве строительных и изоляционных материалов, светильников, упаковки и предметов для дома. Такой материал востребован у компаний, которые внедряют экологичные технологии.

Стекло изготавливают из минеральных и химических компонентов, например кварцевого песка и полевого шпата. Этот материал известен людям уже тысячи лет и применяется в самых разных целях — от производства посуды до оконного стекла и изоляции.