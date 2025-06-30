Выпускные вечера прошли в школах Наро-Фоминска

Во Дворце культуры в Апрелевке состоялась церемония вручения аттестатов об окончании средней школы выпускникам 11-х классов. Этот выпускной год ознаменовался особым достижением: 26 выпускников из школ Апрелевки были удостоены медалей «За особые успехи в учении».

Среди учеников — выпускники апрелевской школы № 1 и апрелевской школы № 3, чьи имена теперь вписаны в историю учебных заведений. Поздравить выпускников и вручить им награды приехал начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко. Он обратился к медалистам со словами напутствия и вручил благодарственные письма не только отличившимся ученикам, но и их родителям.

«Мы провожаем во взрослую жизнь новое поколение апрелевцев — талантливых, целеустремленных, полных амбиций. Ваши успехи — это результат не только вашего труда, но и работы педагогов, поддержки родителей», — сообщил Дмитрий Кожушко.