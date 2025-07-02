Выпускные вечера для студентов колледжей прошли в Серпухове

Студенты сразу нескольких учреждений среднего профессионального образования в Серпухове отпраздновали окончание учебы. Для них организовали церемонии вручения дипломов.

Более 500 студентов получили образование в Губернском колледже. Среди них 92 отличника.

Здесь готовят специалистов по 17 направлениям. В том числе выпускают кинологов, педагогов, поваров и механиков.

Свыше 500 дипломированных специалистов выпустил в этом году Серпуховский колледж. С отличием его закончили 97 студентов.

В учреждении готовят специалистов в банковском деле, информационных системах и программировании, машиностроении, техобслуживании и ремонте автотранспортных средств, а также юриспруденции.

Более 400 специалистов вышли из стен местного филиала Московского областного медицинского колледжа. Они получили образование по направлениям «Лечебное дело» и «Сестринское дело», 90 из них окончили учебу с отличием.